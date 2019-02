Airline in Turbulenzen: Joachim Hunold liebäugelt jetzt mit Germania

2006 brachte der damalige Vorstandsvorsitzende Joachim Hunold die Fluggesellschaft Air Berlin in Frankfurt an die Börse. Elf Jahre später ging das Unternehmen unter. ⇥ Foto: Frank May/dpa.

Düsseldorf Zig Millionen Euro kostete Joachim Hunold der Untergang der von ihm gegründeten Air Berlin. Jetzt prüft er laut einem Medienbericht, die angeschlagene Germania zu retten.

Seitdem war es ruhiger um den schillernden Unternehmer geworden. Doch aktuell liebäugelt Hunold angeblich mit einer möglichen Rückkehr in das Airline-Geschäft. Er bereite mit einer Reihe anderer Investoren aus Nordrhein-Westfalen eine Übergangshilfe für die angeschlagene Berliner Fluggesellschaft Germania vor, berichtet die NRZ. Auf Anfrage unserer Redaktion will Hunold den Bericht weder bestätigen noch dementieren: „Das will ich nicht kommentieren.“

Tatsächlich ist das Berliner Unternehmen Germania in Schieflage geraten. Die Januar-Gehälter der 1100 Mitarbeiter konnten nicht ausgezahlt werden. Kann das Unternehmen nicht innerhalb weniger Tage nachweisen, dass ein Investor eine Übergangshilfe bis hin zum traditionell lukrativeren Sommer einzahlt, droht der Entzug der Betriebserlaubnis (AOC) durch das Luftfahrt-Bundesamt. Und weil es seit Wochen Gerüchte über die schwierige Lage gibt, brechen die Buchungen von Einzelplätzen ein. „Viele Reisende haben in Erinnerung, wie das eingezahlte Geld für Tickets bei der Insolvenz von Air Berlin erst einmal verloren war“, sagt ein Airline-Insider, „also muss die Lage schnell stabilisiert werden.“

Auch für Düsseldorf hat Germania eine gewisse Bedeutung. Fünf der insgesamt 37 Jets stehen in der NRW-Landeshauptstadt. Allerdings fällt auf, dass ab Düsseldorf nur zum Teil touristische Ziele angeflogen werden, die hier auch von Condor, Tuifly und erst recht Eurowings bereits stark abgedeckt werden. Germania steuert hingegen auch Verbindungen in den Kosovo, den Libanon oder Städte abseits der Touristenhochburgen in der Türkei an.