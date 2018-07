Air-Berlin-Chef: Winkelmann geht zum Jahresende und verzichtet auf Geld

Berlin Air-Berlin-Chef Thomas Winkelmann verlässt nach einigem Hin und Her jetzt dann doch vorzeitig die insolvente Fluggesellschaft. Der Manager verzichtet dabei auf Teile seines Gehaltes.

Der 58-Jährige und Insolvenzverwalter Lucas Flöther lösten den Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen zum Jahresende auf, wie Flöther am Dienstag in Berlin mitteilte. Laut Vertrag hätte Winkelmann bis 2021 im Amt bleiben sollen.