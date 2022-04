Für Bilanz 2021 : Adler Group erhält von KPMG kein Testat

Düsseldorf Der kriselnde Immobilien-Investor Adler Group bekommt für seinen Jahresabschluss kein Testat von den Wirtschaftsprüfern von KPMG. Auch die Bonner Finanzaufsicht BaFin prüft die Bücher des Unternehmens.

Die mit der Abschlussprüfung beauftragte KPMG Luxembourg habe dem Unternehmen mitgeteilt, dass sie „einen Disclaimer of Opinion (Versagungsvermerk) für den Konzernabschluss und Einzelabschluss 2021“ erteilen werde, teilte die Adler Group am Freitagabend in Luxemburg mit. Er sei „nicht in der Lage, ein Prüfungsurteil abzugeben“. Zu den Gründen für das ausbleibende Testat machte das Unternehmen keine Angaben. Ein derartiger Versagungsvermerk wird fällig, wenn sogenannte Prüfungshemmnisse vorliegen, die die Bilanzexperten daran hindern, wesentliche Sachverhalte in der Bilanz zu überprüfen.