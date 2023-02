Prognose für 2023 Adidas drohen nach Trennung von Rapper Kanye West Verluste

Nach dem Ende der Zusammenarbeit mit dem umstrittenen Rapper Kanye West droht dem Sportartikelhersteller Adidas in diesem Jahr ein Verlust. Das Betriebsergebnis könne mit bis zu 700 Millionen Euro ins Negative rutschen, sollte der Umsatz mit Yeezy-Produkten – die in Zusammenarbeit mit West entstanden waren – ganz wegfallen und das Geschäft komplett abgeschrieben werden müssen, teilte Adidas am Donnerstag mit.