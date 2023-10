Herkunft, Inhaber, Produkte Wer hinter dem Discounter Action steckt

Düsseldorf · Der Discounter aus unserem westlichen Nachbarland hat jüngst in Düsseldorf seine 500. deutsche Niederlassung eröffnet. Er ging in den Niederlanden vor etwa drei Jahrzehnten an den Start und will in Deutschland weiter wachsen.

14.10.2023, 13:38 Uhr