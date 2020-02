Gastbeitrag Achim Wambach : Wir brauchen EU-Regeln für die Digitalisierung

Düsseldorf Gastbeitrag Der Chef der Monopolkommission und Präsident des Wirtschaftsforschungsinstituts ZEW in Mannheim fordert mehr Macht für die Kartellbehörden, um die Dominanz von Facebook und Amazon einzuhegen, ohne die Digitalisierung zu behindern.

Es ist daher konsequent, im nächsten Schritt die dominanten Plattform­unternehmen weiteren Regeln zu unterwerfen. So empfiehlt die in Deutschland eingesetzte Kommission „Wettbewerbsrecht 4.0“ Regeln für marktbeherrschende Plattformunternehmen wie ein Selbstbegünstigungsverbot,. Der Referentenentwurf zur 10. GWB-Novelle geht darüber hinaus. Das Bundeskartellamt soll in einem ersten Schritt Unternehmen identifizieren, die eine „überragende marktübergreifende Bedeutung“ haben. In einem zweiten Schritt kann es den Unternehmen kritische Verhaltensweisen untersagen, wie etwa Wettbewerber zu behindern. Das Kartellamt übernimmt dadurch Regulierungsaufgaben, was nicht unkritisch ist. In jedem Fall werden Rechtsfragen aufgeworfen. So ist unklar, was eine „überragende marktübergreifende Bedeutung“ ausmacht. In der Konsequenz ist zu erwarten, dass Anwälte und Gerichte auf Jahre mit der Klärung beschäftigt sein werden.