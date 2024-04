„ICE der Zukunft“ Bahn stellt revolutionäre Neuerungen im ICE vor

Die Bahn stellte das Abteil auf ihrer Messe „Mobilität erleben“ in Berlin vor, wie auch weitere Neuentwicklungen und Projekte. Schon in diesem Sommer etwa kommt demnach in ersten DB-Zügen das „digitale Handtuch“: Mit einer Echtzeit-Belegtanzeige können sich Reisende laut Unternehmen ihren Sitzplatz während ihrer gesamten Fahrt sichern - auch ohne Reservierung. Dafür müssen sie den Check-in nutzen, dann wird nicht nur intern, sondern auch am Bildschirm am Sitz die Belegung angezeigt.