Der Absturz des Immobilien-Königs Benko hält den Staat zum Narren

Er fusionierte nach mehreren Anläufen Karstadt und Galeria Kaufhof – und konnte es doch nicht besser: Schon zweimal meldete seine Warenhauskette Insolvenz an. Die Corona-Krise war ein willkommener Vorwand, um sich mit Steuergeld Luft zu verschaffen. Sein Imperium kassierte Hunderte Millionen an Staatshilfe, brachte Gläubiger um ihr Geld und ließ sich die Lohnkosten von den Arbeitsagenturen bezahlen. Vom „Wunderwuzzi“, wie Österreicher schillernde Unternehmer nennen, bleibt nicht viel. Wann begreift die Politik endlich, dass sie marode Geschäftsmodelle nicht künstlich am Leben erhalten kann?