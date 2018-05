Dieselmotoren: Abgasmanipulationen - Mercedes bekommt Frist eingeräumt

Ein Mercedes-Stern vor dem Werk in Sindelfingen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Berlin Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat Daimler-Chef Dieter Zetsche am Montag eine Frist von 14 Tagen eingeräumt. Dann sollen die Vorwürfe möglicher Abgasmanipulationen an Dieselfahrzeugen der Marke Mercedes geklärt sein.

Daimler soll auf Geheiß von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer schnell Klarheit über das Ausmaß von bei Mercedes eingesetzer Dieselschummelsoftware schaffen. Der Autobauer und die Behörden wollten in einem vertieften Austausch über die hochkomplexen

technischen Fragen ermitteln, wie viele Modelle genau betroffen

seien, erklärte Scheuer nach einem Gespräch mit Daimler-Chef

Dieter Zetsche am Montag in Berlin.