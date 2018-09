Abgas-Skandal: Andreas Scheuer will Umstiegsprämien für Diesel-Fahrer

Berlin Verkehrsminister Scheuer reagiert im Abgas-Skandal auf den wachsenden Druck. Eine generelle Pflicht der Autohersteller zur Motoren-Nachrüstung will er zwar immer noch verhindern. Von den Herstellern fordert er aber mehr Engagement zur Lösung des Problems.

Besitzer älterer Dieselautos sollen nach dem Willen von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) mit neuen Angeboten zum Umstieg auf sauberere Autos bewegt werden. „Die Autohersteller sind hier zwingend in der Pflicht“, sagte er der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Die bisherigen Kaufprämien seien „offenbar nicht attraktiv genug“, die Hersteller müssten nachbessern. Im Kampf gegen Luftverschmutzung und Fahrverbote äußerte der CSU-Politiker erneut Bedenken gegen Hardware-Nachrüstungen an älteren Diesel-Pkw, schloss sie aber auch nicht aus. „Wir denken nach allen Seiten“, sagte Scheuer. Der Dieselskandal war vor drei Jahren bekannt geworden.

Nach einem Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte Scheuer am Freitag ein neues Konzept angekündigt, zu dem neben Anreizen für den Umstieg auf sauberere Autos auch „technische Lösungen“ für Bestandsfahrzeuge gehören könnten. Es soll in dieser Woche im Verkehrsministerium erarbeitet werden. Unklar ist, wie die Autobauer dazu bewegt werden sollen, sich über die laufenden Software-Updates an 6,3 Millionen Autos und bereits angebotenen Umstiegsprämien hinaus zu beteiligen. „Wie das genau gelingt, wird Teil dieses Konzepts sein“, sagte ein Sprecher des Verkehrsministeriums. Die Software-Updates sollen den Ausstoß gesundheitsschädlicher Stickoxide um 25 bis 30 Prozent reduzieren, Kritiker nennen das aber unrealistisch.

In Stuttgart und Frankfurt am Main hatten Verwaltungsgerichte unlängst bereits Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge angeordnet, die die zulässige EU-Grenzwerte für Stickoxid überschreiten. Fahrverbote drohen auch in anderen Städten, da die Gerichte eine Gesundheitsgefahr insbesondere für Ältere und für Kinder erkennen. Innerhalb der Bundesregierung drängt die SPD auf eine Nachrüstung der Motoren der betroffenen Dieselfahrzeuge auf Kosten der Hersteller. Die Union hatte sich lange Zeit dagegen gestemmt, allerdings bröckelte dieser Widerstand vor allem in der CDU. Merkel hatte angekündigt, sie wolle bis Ende September entscheiden, wie das Dieselproblem in den Städten wirksam gelöst werden kann. Verkehrsminister Scheuer wird sich dem Druck am Ende beugen müssen.