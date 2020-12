Die großen Ketten bleiben offen : Wo Einkaufen im Lockdown noch geht

Viel Betrieb vorm Lockdown: Zahlreiche Menschen mit Mund-Nase-Schutz kauften am Montag noch auf der Düsseldorfer Königsallee ein. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Bund und Länder haben sich von diesem Mittwoch bis zum 10. Januar auf starke Einschränkungen des öffentlichen Lebens geeinigt – auch im Einzelhandel. Wir sagen Ihnen, was das für den Weihnachtseinkauf bedeutet.

Viele Geschäfte müssen ab Mittwoch schließen, doch gleichzeitig gibt es mehr Shopping-Möglichkeiten als viele denken. Ein Überblick.



Lebensmittelhandel Alle Lebensmittelläden bleiben geöffnet – inklusive Bäckern, Metzgern, Gemüseläden und den großen Discounter-Ketten wie Aldi, Lidl, Edeka oder Rewe. Die Bundesvorgabe erlaubt, dass im Lebensmittelhandel der Verkauf von Non-Food-Artikeln verboten werden kann, wenn die Waren „nicht dem täglichen Bedarf“ zuzurechnen sind. Das Land NRW muss in der neuen Corona-Schutzverordnung nun entscheiden, ob es entsprechende Verkaufsverbote gibt.

Info Zusteller verbuchen Rekordgeschäft Rekord Logistikfirmen wie Deutsche Post und Hermes haben so viel zu tun wie niemals zuvor. Die Post lieferte vergangene Woche 56 Millionen Pakete aus. Der bisherige Wochenrekord lag 2019 bei 47 Millionen Paketen. Fristen Die Post rät, Pakete spätestens am Samstag, dem 19. Dezember, um 12 Uhr abzugeben, damit sie Heiligabend ankommen. Hermes mahnt, die letzte Lieferung spätestens am Montag, dem 21. Dezember, aufzugeben. Dann wird ein erster Zustellversuch bis Heiligabend versprochen.

Beim Frühjahrs-Lockdown war allerdings zum Beispiel bei Real der Verkauf von Fernsehern und Kleidung ebenso weiter möglich wie bei Aldi und Lidl. Auch das Ausdrucken von Fotos bei DM war erlaubt.



Hygieneregeln Im Einzelhandel in NRW gelten weiterhin Abstands- und Hygieneregeln. Geschäfte dürfen zum bisherigen Stand der Corona-Schutzverordnung nur einen Kunden pro zehn Quadratmeter hineinlassen. Kunden müssen also mit Warteschlangen an der frischen Luft rechnen, bis sie hineinkommen Um das Infektionsrisiko zu senken, können Kunden eine FFP2-Maske beim Einkaufen anziehen. Sie schützen viel besser vor Viren als reine Stoffmasken. Pro Stück kosten sie in der Apotheke vier bis fünf Euro, bei Ketten wie Saturn weniger. Die FFP2-Masken können nicht gewaschen, aber mehrfach getragen werden.

Sie sollen bald über die Apotheken an besondere Gruppen wie Senioren verteilt werden. Klüger ist statt abzuwarten, sich einige direkt zu kaufen.

Ausnahmen Geöffnet bleiben Wochenmärkte, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräte-Akustiker, Tankstellen, Fahrradwerkstätten, Banken und Sparkassen, Poststellen, Reinigungen, Waschsalons, Zeitungsverkauf, Tierbedarfs- und Futtermittelmärkte.



Weihnachtsbäume Der Verkauf von Weihnachtsbäumen bleibt erlaubt. Weil aber im Gegensatz zum Frühjahr Baumärkte geschlossen werden, fällt ein wichtiger Absatzkanal weg. „Wir müssen deshalb dieses Jahr rund 20.000 Bäume verbrennen“, sagte der Forstwirt Claudius Koch aus Eslohe-Bremke im Sauerland. Er biete nur an Baumärkten und großen Möbelhäusern Weihnachtsbäume. „Wenn da die Schranke zu ist, kommen auch für uns keine Kunden mehr.“



Geschlossen Nicht öffnen für den Kundenverkehr dürfen unter anderem Möbelhäuser, Elektronikketten, Modegeschäfte, Shops für Büroartikel oder auch viele andere Geschäfte für hochwertige Konsumgüter wie Juweliere. „Das trifft die Innenstädte hart“, sagt Gregor Berghausen, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Düsseldorf. „Der klassische Weihnachtseinkauf kann damit ab Mittwoch praktisch nicht stattfinden.“

Abholangebote Abhol- und Lieferdienste sind weiterhin laut dem Kompromiss auf Bundesebene erlaubt. NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) geht davon aus, dass Buchhändler ihren Kunden in NRW erlauben dürfen, bestellte Waren am Eingang abzuholen. „Ich denke, dass eine solche Regelung jetzt auch kommen wird.“ IHK-Vertreter Berghausen rechnet damit, dass viele Einzelhändler ähnlich arbeiten können: „Die Leute können dann online oder per Telefon bestellen, damit es kein Gedränge gibt. Wir raten gerade jenen Geschäften zu diesem Angebot, die viele Stammkunden haben.“ Das sei insbesondere in den Vororten interessant.



Autobranche Wie beim Lockdown im Frühjahr bleiben Kfz-Werkstätten offen, Autohäuser müssen dagegen schließen. „Wir müssen das angesichts dramatisch hoher Infektionszahlen hinnehmen, auch wenn die Autohäuser sicher nicht zur Ausbreitung der Pandemie beitragen“, so Jürgen Karpinski, Präsident des Zentralverbandes KfZ-Gewerbe. Es sei ärgerlich, dass Kunden nun erst 2021 ein Auto kaufen können, wenn die Mehrwertsteuer wieder höher ist.

Kein Glühwein „to go“ Nachdem Getränke für den Unterwegsverzehr unter anderem zu „Glühweinwanderwegen“ in Großstädten wie Köln führte, wird die Bremse radikal gezogen: Der Alkoholkonsum im öffentlichen Raum wird verboten. Speisen dürfen zum Mitnehmen für den „Verzehr zu Hause“ gekauft, aber nicht vor Ort verzehrt werden.