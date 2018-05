5G: Streit um neue Handy-Lizenzen

Düsseldorf Noch dieses Jahr sollten die Frequenzen für die neue Funktechnik 5G versteigert werden. Doch weil die CSU zu strenge Auflagen für die Versorgung des flachen Landes will, startet die Versteigerung erst im Frühjahr 2019 - andere Staaten sind weiter.

GSM Die GSM-Technik (Global System for Mobile Communication) wurde zuerst 1991 in Finnland eingeführt und eroberte von Europa aus die ganze Welt. GPRS Erste längere Nachrichten konnten ab dem Jahr 2000 mit GPRS versendet werden. UMTS Gut 50 Milliarden Euro brachte im Jahr 2000 die Versteigerung von UMTS-Lizenzen. LTE 2010 startete in Deutschland der Betrieb der bis zu 400 Megabit/Sekunde schnellen LTE-Netze.

Die Wettbewerber in Übersee lächeln über solche Diskussionen: Im Juni startet in Südkorea die Auktion für 5G-Lizenzen. Chinas Huawei gilt als global führend bei Ausrüstung für 5G, die Regierung hilft den Netzbetreibern aktiv. In den USA will AT&T Ende des Jahres in rund einem Dutzend Städten starten. Und die Telekom? Sie testet zwar intensiv in Berlin - doch der Betrieb startet zuerst in fünf US-Städten.