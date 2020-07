5G-Ausbau : Frankreich will Huawei nicht komplett ausschließen

Frankreich will Huawei nicht komplett ausschließen

Eine Filiale des chinesischen Mobilfunk-Konzerns Huawei in Peking. Foto: AFP/NICOLAS ASFOURI

Paris Viele Länder befürchen, dass 5G-Technik von Huawei den Weg für chinesische Spionage bahnen könnte. Frankreich will deshalb Lizenzen zeitlich begrenzen. Auch die deutsche Regierung denkt über Sicherheitsmaßnahmen nach.

Frankreich will den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei nicht grundsätzlich vom Aufbau seines 5G-Mobilfunknetzes ausschließen. Es werde keinen "vollständigen Bann" geben, sagte der Leiter der Behörde für IT-Sicherheit (Anssi), Guillaume Poupard, in einem am Sonntag veröffentlichten Interview der Zeitung "Les Échos". Netzbetreiber, die auf Huawei-Technik zurückgreifen, sollen aber nach seinen Angaben nur zeitlich befristete Lizenzen erhalten.