Corona-Hilfen in NRW : 90 Prozent aller Antragssteller haben Hilfsgelder erhalten

Corona-Hilfen in NRW

NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) will auch eine Art Arbeitslosengeld für Solo-Selbstständige. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf/Berlin Viele Firmen in NRW sind enttäuscht über die späte Auszahlung der Unterstützung für November und Dezember. Dem NRW-Wirtschaftsminsiter zufolge haben die meisten aber inzwischen Geld erhalten. Nun soll auch größeren Unternehmen geholfen werden.

Zumindest teilweise gleicht der Staat seinen spektakulären Fehlstart bei der Auszahlung der speziellen Wirschaftshilfen für November und Dezember wieder aus. Nachdem Gastronomen, Hoteliers und auch zwangsweise geschlossene Einzelhändler Ende des Jahres massenhaft beklagt hatten, die versprochenen Unterstützungen trotz gegenteiligem Versprechen doch nicht sehr schnell erhalten zu haben, wurden nun immerhin auf rund 90 Prozent der in NRW vorliegenden Anträge Abschläge auf die November- und Dezemberhilfen gezahlt. Das sagte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Freitag. Ingesamt seien 550 Millionen Euro für 88.000 Anträge verteilt worden, was pro Vorgang 6250 Euro wären.