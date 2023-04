Creditreform-Statistik 450.000 Rechnungen in NRW zu spät bezahlt

Die Zahlen, die NRW aktuell in Sachen Zahlungsverzug abliefert, sind eine Momentaufnahme. Ob das so bleibt, hängt auch an der konjunkturellen Entwicklung, und für die ist unter anderem die Situation in der Baubranche ein regelmäßig guter Indikator. Nimmt man diese Zahlen als Grundlage, ist die Perspektive eher trüb. Denn am Bau liegt in Nordrhein-Westfalen der Zahlungsverzug mit 13,6 Tagen um etwa 50 Prozent über dem durchschnittlichen Verzug für alle Branchen. „Viele Bauunternehmen haben Probleme, ihre Rechnungen zu bezahlen“, sagt Hantzsch. Wobei die Entwicklung zweigeteilt ist. Auf der einen Seite bereiten der deutliche Anstieg der Bauzinsen und die allgemeine Steigerung bei den Baukosten nicht nur privaten Bauherren Probleme, sondern auch Profis im Hoch- und Tiefbau. „Es gibt viele Entwickler, die gerade Projekte stornieren, beispielsweise für Büroflächen“, so Hantzsch. Dagegen liefen vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion über die Klimawende energetische Sanierungsmaßnahmen deutlich besser, so der Creditreform-Experte. Aber das reicht nicht aus, um Probleme im Hoch- und Tiefbau branchenweit zu beseitigen. Es fehlen Aufträge und Einnahmen, die Rechnungen müssen aber trotzdem bezahlt werden.