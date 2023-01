Bessere Work-Life-Balance Elektro Schmitz in Alpen hat die Vier-Tage-Woche

Für Elektro Schmitz sei es die Lösung gewesen, die in der „Not entstanden“ sei, sagt Verena Bongen-Schroller. „Denn irgendwann und irgendwie müssen wir auch an Mitarbeiter kommen“, erklärt sie. Ihr Geschäftspartner, Stephan Kölbl, kam im Sommer auf sie zu, nachdem sie bereits mehrere Monate lang nach Elektromonteuren gesucht hatten – ohne Erfolg: „Lass uns das mit der Vier-Tage-Woche versuchen“, meinte er. Daraufhin habe sie sich mit der Handwerkskammer, Betriebsberatern und Steuerberatern ausgetauscht, berichtet die Alpenerin. Sie wollten wissen, was auf sie zukommt. „Wir haben dann die Mitarbeiter mit ins Boot geholt“, sagt sie. Für die war die neue Arbeitsverteilung attraktiv.