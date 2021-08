Pokern um Staatshilfe : 3100 Jobs bei Abellio auf der Kippe

Düsseldorf Der Betriebsrat des Bahnwettbewerbers fürchtet den Untergang. Er hält einen Verkauf an einen Konkurrenten für denkbar. Das wäre dann wohl die Deutsche Bahn.

Der Streit um die Rettung des Bahnwettbewerbers Abellio spitzt sich zu. Nachdem bereits Rainer Eckert, der Sachwalter des insolventen Unternehmens, im Gespräch mit unserer Redaktion vor einem kompletten Abellio-Aus Ende September gewarnt hat, macht nun der Betriebsrat mobil. In einem am Donnerstag publizierten offenen Brief an die Landesregierungen von NRW, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen schreibt Konzernbetriebsrat Jürgen Lapp: „Sichern Sie den Fortbestand von Abellio in Deutschland. Retten Sie 3100 Arbeitsplätze.“ Der Wettbewerb auf der Schiene dürfe nicht sterben, so Lapp. Der Appell ist auch an die Aufgabenträger gerichtet, also etwa den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr oder den Verkehrsverbund Rhein-Sieg. „Wir wollen, dass die Abellio-Züge weiter rollen“, so der Betriebsrat.