2,9 Millionen Arbeitslose : Wirtschaft kommt mit blauem Auge durch zweiten Lockdown

Düsseldorf Die durch Kurzarbeit gebaute Brücke am Arbeitsmarkt hält. Der befürchtete Konjunktureinbruch bleibt im zweiten Corona-Lockdown bislang aus. Sorge macht jedoch die Zahl der Langzeitarbeitslosen.

Die Beschränkungen des öffentlichen Lebens bremsten zwar die Konjunkturerholung zum Jahresende 2020, der zunächst befürchtete Einbruch blieb aber aus. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes im vierten Quartal minimal um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Am Arbeitsmarkt hielt die durch Kurzarbeit gebaute Brücke.

Von den 193.000 neuen Arbeitslosen fallen allerdings 60.000 in die Kategorie Langzeitarbeitslose. Im Februar wird nach Einschätzung des Vorstandschefs der Bundesagentur, Detlef Scheele, erstmals seit fünf Jahren wieder die Marke von einer Million Langzeitarbeitslosen übersprungen.

In der Januar-Statistik sind erstmals die Auswirkungen des im Dezember verhängten, coronabedingten harten Lockdowns berücksichtigt. Dafür wurde Datenmaterial bis zum 13. Januar erfasst.

Die jüngsten validen Zahlen zur tatsächlich realisierten Kurzarbeit stammen aus dem November. In diesem Monat hat die Bundesagentur für 2,26 Millionen Menschen Kurzarbeitergeld bezahlt, 200 000 mehr als im Oktober. „Man kann vermuten, dass im November Hotels und Gaststätten und Sporteinrichtungen den Schwerpunkt ausgemacht haben“, sagte Scheele. „Im Dezember haben wahrscheinliche Einzelhandel und die Dienstleistungsbranche und die Friseure an Bedeutung gewonnen.“ Der Höhepunkt war im April 2020 mit knapp sechs Millionen Menschen in Kurzarbeit.