Verkaufsstart am 12. Juli Apple bringt Computer-Brille Vision Pro nach Deutschland

Cupertino · In wenigen Wochen wird Apple seine Computerbrille auch in Deutschland anbieten. Der Marktstart ist für den 12. Juli geplant. Der Preis ist allerdings nicht ohne. Was Interessierte erwarten können.

10.06.2024 , 19:31 Uhr

Die Computerbrille Apple Vision Pro. Foto: dpa/Christoph Dernbach

Der Kaufpreis startet bei 3999 Euro. Mit der Vision Pro können Nutzer zum einen in digitale Welten eintauchen. Neben dieser virtuellen Realität (VR) ist das Apple-Headset aber auch ausgelegt, digitale Inhalte mit der realen Umgebung zu mischen. 7 Bilder Apple bringt die Vision Pro nach Deutschland 7 Bilder Foto: dpa/Christoph Dernbach Apple will das Gerät unter anderem zur Nutzung mit seinen Mac-Computern etablieren: Die groß erscheinenden Displays werden dabei in der Brille eingeblendet, während man auf der sichtbaren echten Tastatur tippt. Auf der WWDC kündigte Apple auch eine verbesserte Betriebssystem-Version für die Vision Pro an. 8 Bilder Das ist das neue iPad Pro M4 von Apple 8 Bilder Foto: dpa/Christoph Dernbach In den USA kam die Vision Pro im Februar zu einem Preis ab 3500 Dollar vor Steuern auf den Markt. Als größter Konkurrent in dem Markt verkauft der Facebook-Konzern Meta seine VR-Brille Quest 3 ab einem Preis von 550 Euro. Zudem lässt Apple Nutzer künftig Kurznachrichten in Gebieten ohne Mobilfunk-Empfang über eine Satelliten-Verbindung verschicken. Das werde sowohl für iMessage-Chats zwischen Apple-Geräten als auch für klassische SMS funktionieren. Dabei können sowohl Text als auch Emojis übermittelt werden. Bisher hatte Apple nur eine Notruf-Funktion über Satellit angeboten.

