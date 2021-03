Nach Umbenennung in „Voltswagen“ : Aprilscherz von VW sorgt für Kritik

New York Voltswagen statt Volkswagen: Mit der Ankündigung dieser Namensänderung seiner Marke in den USA sorgte VW für Aufsehen. Tatsächlich war es ein Aprilscherz und eine aus dem Ruder gelaufene PR-Aktion.

Volkswagen USA hat mit einem Aprilscherz zahlreiche Medien aufs Glatteis geführt und für Stirnrunzeln und scharfe Kritik gesorgt. Ein US-Unternehmenssprecher bestätigte der Nachrichtenagentur AP am Dienstag (Ortszeit), dass es keine Umbenennung des Markennamens in den USA in „Voltswagen of America“ geben werde. Tags zuvor hatte der gleiche Sprecher noch bekräftigt, die Pressemitteilung zur Namensänderung sei echt.

Zahlreiche große Medien berichteten über die Umbenennung, allerdings teilweise bereits mit der Vermutung, dass es sich um einen Aprilscherz oder eine PR-Panne handeln könnte. Zunächst wurde der neue Name in einer nach kurzer Zeit wieder verschwundenen Pressemitteilung am Montag verkündet. Am Dienstag veröffentlichte VW in den USA die Mitteilung ein weiteres Mal und erklärte, man wolle mit dem neuen Namen die Wichtigkeit von Elektroautos für die Zukunft des Unternehmens unterstreichen. Auf mehrfache Nachfrage bestätigte das Unternehmen, die Umbenennung sei echt.