Umfrage bei 1800 Betrieben : Unternehmen geben Standort Deutschland schlechte Noten

BERLIN Der deutsche Industriestandort hat die schlechteste Bewertung seit 2008 erhalten. In einer Umfrage des Industrie- und Handelskammertags beklagen die Manager besonders die ausufernde Bürokratie und hohe Abgaben. Einzig bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf gab es leichte Verbesserungen.

Erhoben wurden die Daten zwar vor den schwersten Folgen der Corona-Krise in Deutschland, nämlich zwischen dem 10. Februar und dem 23. März. Der DIHK sieht in der Studie dennoch eine nach wie vor gültige Einschätzung der Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Standortes. „Die Bewertung berücksichtigt nicht die vielfältigen Maßnahmen der Bundesregierung zur Bewältigung der Corona-Krise, offenbart aber große strukturelle Probleme des Industriestandorts Deutschland, von denen das Netzwerk Industrie als enger Verbund von Herstellern, Zulieferern und Dienstleistern unabhängig von der Krise betroffen ist“, so die Studie.

Als besonders schlecht beurteilten die Befragten darin die engmaschigeren Regulierungen bei Bauvorgaben oder Umweltauflagen. Auch die Höhe der Steuern und Abgaben sowie steigende Energiekosten sorgen für Unzufriedenheit und beschneiden aus Sicht der Betriebe die Wettbewerbsfähigkeit. Spürbare Rückschritte habe es in etlichen Schlüsselbereichen gegeben, etwa in der digitalen Infrastruktur wie der Breitbandversorgung im ländlichen Raum, wo erfolgreiche Mittelständler angesiedelt sind. Als gut bewerteten die Unternehmen mit einem Wert von 2,6 die Energieversorgungssicherheit, allerdings hat sich laut Studie auch dieser Faktor in der Einschätzung der Unternehmen gegenüber 2017 merklich verschlechtert (2,3). Ein rascher Netzausbau sei von entscheidender Bedeutung, um auch zukünftig die Versorgung mit Strom sicherzustellen. Fortschritte hat es der Studie zufolge nur bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf gegeben (Note 3,3 nach 3,4 in 2017).