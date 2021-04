Testprogramm laufe „schleppend“ : Unklarheit über Corona-Schnelltests in Unternehmen

Düsseldorf/Berlin Von Spitzenverbänden der Wirtschaft heißt es, man sei bei Corona-Tests für Beschäftigte auf Kurs – doch eine aktuelle Befragung von Arbeitnehmern zeigt ein anderes Bild: Nur ein knappes Viertel der Befragten bekomme von ihren Arbeitgebern mindestens einmal pro Woche einen Schnelltest angeboten.

Beschäftigte und Arbeitgeber vertreten gegensätzliche Einschätzungen zum aktuellen Angebot flächendeckender Corona-Schnelltests in den Betrieben. Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung beklagte am Dienstag in Düsseldorf, trotz eindringlicher Appelle aus Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften laufe das Testprogramm bisher nur schleppend an. Nur ein knappes Viertel (23 Prozent) der in Präsenz Beschäftigten bekomme einer Befragung zufolge von ihren Arbeitgebern mindestens einmal wöchentlich einen kostenlosen Schnelltest angeboten. Demgegenüber berichtete die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) in Berlin, zwischen 80 und 90 Prozent der Unternehmen testeten oder bereiteten den Teststart „unmittelbar vor“.