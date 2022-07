Ferienchaos am Airport : Unklare Anzeigen irritieren Fluggäste

Anzeige der Wartezeiten am Flughafen Düsseldorf. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Kowalewsky Nur 56 Prozent der Juni-Abflüge in Düsseldorf waren pünktlich, so neue Zahlen, in Köln-Bonn war es nicht viel besser. Die Passagiere in Düsseldorf erfahren dabei viel zu ungenau, wie lange sie warten müssen. Weiteres Chaos ist die Folge.