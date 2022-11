Rechnung für Steuerzahler steigt auf 51 Milliarden Euro Uniper-Rettung wird noch teurer

Die Rettung von Uniper wird noch teurer: Über die bereits bekannten Hilfen hinaus will der Bund bei dem Düsseldorfer Energiekonzern nun weitere 25 Milliarden Euro zuschießen, um das Aus der Gasumlage zu kompensieren. Der Bund will Uniper die Hilfe gegen die Ausgabe neuer Aktien zukommen lassen. „Die anfängliche Kapitalerhöhung von acht Milliarden Euro wird nicht ausreichen, um Uniper zu stabilisieren“, teilte der Gasimporteur mit. Im Sommer hatte der Bund dieses Geld zugesagt sowie den Erwerb der Aktien vom finnischen Mutterkonzern Fortum, der 78 Prozent an Uniper hält. Unterm Strich könnte die Rettung des größten deutschen Gasimporteurs den Steuerzahler damit bis zu 51 Milliarden Euro kosten.