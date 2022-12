So läuft die Hauptversammlung in Düsseldorf Uniper-Chef warnt vor Insolvenz

Wie geht es weiter? Durch die hohen Verluste hat Uniper mehr als die Hälfte des Grundkapitals aufgezehrt. Mit dem Staatseinstieg springt nun der Steuerzahler ein. Uniper hat mit dem Bund einen Rahmenvertrag geschlossen, in dem die Details geregelt sind. Dabei geht es auch darum, eine gute Bonitätsnote zu behalten (Investment-Grade-Rating), weil sonst noch höhere Sicherheiten für den Gashandel nötig wären. „Würde sich unser Rating in den Ramsch-Bereich verändern, wäre der Fortbestand von Uniper nicht mehr gewährleistet“, warnte Maubach. Zum neuen Geschäftsmodell kündigte der Uniper-Chef an, man werde sich nicht am Bau neuer Atomkraftwerke beteiligen und plane auch keinen neuen Gasbezug aus Russland. Die Gazprom-Verträge laufen noch bis Ende 2024. „Wir erwarten, dass wir mittelfristig nach Auslaufen der Verluste aus den Gasersatzbeschaffungen wieder positive Ergebnisse erwirtschaften“, so Maubach.