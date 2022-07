Energiekonzern aus Düsseldorf : Rettung für Uniper – Bund übernimmt 30 Prozent der Firmenanteile

Berlin/Düsseldorf Der Bund steigt beim wichtigen Gasversorger Uniper ein, um das Unternehmen zu stabilisieren – wie in der Corona-Pandemie bei der Lufthansa. Auf Gaskunden könnten Preiserhöhungen zukommen. Scholz kündigte Entlastungen für Bürger an.

Die Bundesregierung und der angeschlagene Energiekonzern Uniper haben sich auf ein milliardenschweres Rettungspaket geeinigt. Dieses sieht auch den Einstieg des Bundes vor, wie Uniper am Freitag mitteilte. Geplant ist demnach auch eine Umlage an alle Gaskunden, das bedeutet Preiserhöhungen. Diese werde am 1. Oktober oder am 1. September kommen, wie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Freitag in Berlin sagte. Er kündigte weitere Entlastungen für die Bürger an. So werde es zum Anfang kommenden Jahres eine große Wohngeldreform geben, sagte der Bundeskanzler.