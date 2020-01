Internetausbau in Deutschland : Unionsfraktion will strenge Auflagen für 5G-Ausbau

Exklusiv Berlin Der Entwurf eines Positionspapiers macht deutlich: Die Unionsfraktion will Unternehmen wie Huawei aus China einer Vertrauensprüfung unterziehen, bevor sie möglicherweise Komponenten für den Ausbau des schnellen Internetstandards 5G liefern dürfen. Klare Ausschlussforderungen enthält das Papier jedoch nicht.

Unter dem Titel „Deutschlands digitale Souveränität sichern – Maßstäbe für sichere 5G-Netze setzen“ heißt es im Papier: „Vertrauenswürdig können in diesem Zusammenhang nur solche Ausrüster sein, die einen klar definierten Sicherheitskatalog nachprüfbar erfüllen.“ Der müsse auch beinhalten, „dass eine Einflussnahme durch einen fremden Staat auf unsere 5G-Infrastruktur ausgeschlossen ist“. Die Autoren fordern in ihrem Papier die Bundesregierung dazu auf, zügig die geplanten Novellen des Telekommunikationsgesetzes und des IT-Sicherheitsgesetzes 2.0 vorzulegen. Darin müsse klargestellt werden, welche Anforderungen an Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit Telekommunikationsausrüster erfüllen müssen, um sich am 5G-Netzausbau in Deutschland zu beteiligen. Einzelne Kriterien nennt das Papier jedoch nicht.