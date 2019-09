Industriepolitik : Unionsfraktion widerspricht Altmaiers Industriestrategie

Berlin Die Unionsfraktion im Bundestag hat der Industriestrategie von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) entschieden widersprochen. Staatliche Eingriffe in den Markt seien das falsche Rezept, heißt es in einem Zwölf-Seiten-Papier aus der Fraktion, das unserer Redaktion vorliegt.

„Um auch in Zukunft zu bestehen, dürfen wir die Industriepolitik anderer Staaten nicht imitieren“, heißt es in einem Zwölf-Seiten-Papier der Fraktion mit dem Titel „Einordnung der Industriepolitik in die Soziale Marktwirtschaft“. Staatliche Markteingriffe müssten in Deutschland und Europa die Ausnahme bleiben – auch in Zeiten, in denen die USA und China eine zunehmend aktive Industriepolitik mit hohen Subventionen betrieben. Europa und Deutschland reagierten am besten auf diese Entwicklung, die Ängste und Sorgen auslösen könnten, indem sie sich auf ihre Stärken besännen: Wettbewerb, Mittelstand und freies Unternehmertum, so die Unionsfraktion.