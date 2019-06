Haushalt : Union will Finanzminister Olaf Scholz zu mehr Einsparungen im Haushalt zwingen

Berlin Finanzminister Olaf Scholz kann die schwarze Null ab 2020 nur halten, indem er viele Milliarden aus einer Asyl-Rücklage entnimmt.

Das Bundeskabinett billigte am Mittwoch den Haushalt 2020 und die weitere Finanzplanung bis 2023 von Scholz (SPD). Der Etat 2020 sieht Ausgaben von rund 360 Milliarden Euro und damit knapp drei Milliarden weniger als bislang geplant vor. Zudem sollen die Ministerien zusätzlich 1,25 Milliarden Euro im Verlauf des nächsten Jahres einsparen. Scholz reagierte damit auf die schwächer werdende Konjunktur und geringere Einnahmen-Prognosen für den Bund. Die Neuverschuldung soll wie in allen Jahren seit 2014 und wie im Koalitionsvertrag vereinbart bis 2023 bei Null eingefroren bleiben.

Das gelingt allerdings nur, weil Scholz eine mit 35 Milliarden Euro gefüllte Rücklage zur Verfügung steht, die eigentlich als Vorsorge für Flüchtlingsausgaben vorgesehen war. Aus dieser Rücklage will Scholz allein 2020 gut neun Milliarden Euro entnehmen. Bis 2022 soll die Asylrücklage aufgebraucht sein. Wie die Lücke im Etat in den Folgejahren geschlossen werden kann, ließ der Finanzminister offen. Fest steht aber nach seiner Planung, dass 90 Prozent der Steuerzahler von 2021 an den Solidaritätszuschlag nicht mehr bezahlen sollen, nur die oberen zehn Prozent sollen ihn weiter entrichten. Die Entlastung der Steuerzahlen um jährlich gut zehn Milliarden Euro sei in den Finanzplan eingearbeitet, sagte Scholz am Mittwoch.