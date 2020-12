Bund-Länder-Zwist : Union legt im Streit über die künftige Finanzierung der Corona-Hilfen nach

Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU). Foto: dpa/Oliver Dietze

Berlin Die Unionsfraktion im Bundestag lässt im Streit mit den Ländern über die künftige finanzielle Lastenverteilung bei den Corona-Hilfen nicht locker. Doch die Ministerpräsidenten und die Kommunen halten vor einem Gespräch mit der Kanzlerin an diesem Mittwoch zusammen und dagegen. Gegen diese Front wird der Bund nicht viel ausrichten können.

Die Einnahmensituation des Bundes sei nach diversen Veränderungen zu Gunsten der Länder heute deutlich schlechter als die der Länder, sagte Unions-Chefhaushälter Eckhardt Rehberg am Dienstag in Berlin. Zudem verschulde sich der Bund im laufenden und in den kommenden Jahren erheblich mehr als die Länder, um die Hilfen für Wirtschaft, Beschäftigte, Sozialversicherungen und das Gesundheitssystem zu schultern. „Die Debatte darüber, ob und inwieweit die Länder mehr Lasten übernehmen, ist gerechtfertigt“, sagte Rehberg.

Angestoßen hatte die Diskussion vergangene Woche der Fraktionschef der Union im Bundestag, Ralph Brinkhaus. Aber auch die Bundesregierung und die SPD-Fraktion befürworten im kommenden Jahr einen höheren Finanzierungsanteil der Länder. Dagegen wehren sich die Ministerpräsidenten ungeachtet ihrer Parteizugehörigkeit. Der hessische Landeschef Volker Bouffier hatte Brinkhaus am Montag im CDU-Präsidium scharf kritisiert. „Zu behaupten, die Länder würden sich nicht beteiligen, ist schlicht falsch. Auch Stil und Umgang fand ich unangemessen. Belehrungen an die Länder, sich mehr zu engagieren, sind daher fehl am Platz und entbehren jedweder sachlichen Grundlage“, sagte Bouffiers Sprecher Michael Bußer unserer Redaktion.

Rehberg sprang nun seinem Fraktionsvorsitzenden zur Seite. Der Bund müsse 2020 fast 40 Prozent seiner Ausgaben mit Krediten finanzieren. Die Länder stünden mit 8,6 Prozent weitaus besser da. Der Bund werde erst 2023 das Niveau der Steuereinnahmen von 2019 wieder erreichen, die Länder bereits im kommenden Jahr. Künftig müsse jede staatliche Ebene nur noch für die Bereiche aufkommen, für die sie nach dem Grundgesetz zuständig sei. Bei den Ländern seien das die Krankenhäuser, der ÖPNV und die Schulen. Bislang finanziert der Bund erhebliche Mehrausgaben auch in diesen Bereichen.

Die Debatte hatte sich aber vor allem an der so genannten November- und Dezemberhilfe für Unternehmen entzündet, die vom Teil-Lockdown betroffen sind. Hierfür muss der Bund hohe Summen von monatlich 15 bis 17 Milliarden Euro schultern. Brinkhaus hatte einen Finanzierungsanteil der Länder gefordert, wenn diese Hilfen im neuen Jahr fortgeführt werden müssten. Die Bundesregierung hat zwischenzeitlich jedoch deutlich gemacht, dass es ab Januar nicht nochmals Hilfen nach dem Muster der Novemberhilfe geben soll. Statt der Erstattung von bis zu 75 Prozent der monatlichen Umsatzausfälle sollen Unternehmen ab Januar nur noch die stark verbesserte Überbrückungshilfe III in Anspruch nehmen können, die schwieriger zu erhalten ist.

Der Unmut in der Union richtet sich auch gegen die Regierung, die die November- und Dezemberhilfe ohne Absprache mit dem Parlament in einer Art Nacht- und-Nebel-Aktion verfügt hatte. Viele Unternehmen würden mit diesen staatlichen Hilfen überkompensiert, andere dagegen gingen leer aus, lautet die Kritik. Dies könne zu Neid in der Unternehmerschaft führen.

Am heutigen Mittwoch wollen die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin erneut über die Corona-Maßnahmen beraten. Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) kritisierte im Vorfeld die Geldforderungen aus seiner Partei an die Länder. „Wir fühlen uns vom Bund nicht alleine gelassen. Aber wir lassen umgekehrt auch den Bund nicht im Regen stehen. Wir werden als Länder unserer finanziellen Verantwortung in der Corona-Krise gerecht“, sagte Hans unserer Redaktion. Allein das Saarland habe einen Nachtragshaushalt mit 2,1 Milliarden Euro an coronabedingten Sonderausgaben auf den Weg gebracht. Das entspreche der Hälfte eines regulären Landeshaushalts. „Wir gehen damit an die Schmerzgrenze dessen, was für ein Haushaltsnotlagenland wie das Saarland möglich ist“, sagte Hans. „Ich halte daher die aktuelle Diskussion für fehl am Platz. Statt gegenseitiger Schuldzuweisungen sollten stattdessen Bund und Länder gemeinsam und geschlossen dafür sorgen, dass wir möglichst gut über die schwierigen Wintermonate der Pandemie kommen.“

Die Kommunen stehen in der Diskussion fest an der Seite der Länder. „Ohne weitere massive Hilfen des Bundes werden Länder und Kommunen im neuen Jahr die Corona-Krise nicht meistern können“, sagte Gemeindebunds-Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg. „Und für die Unterstützung der Wirtschaft ist laut dem Grundgesetz der Bund zuständig, nicht die Länder. Insofern kann ich die Forderungen aus der Union nach einer Mehrbelastung der Länder nur eingeschränkt nachvollziehen“, sagte er.