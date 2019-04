Führungskrise bei Bayer : Und jetzt?

Leverkusen Die Aktionäre haben den Bayer-Vorstand nicht entlastet und dem Aufsichtsrat einen Denkzettel verpasst. Doch wichtige Investoren gewähren dem Chef eine zweite Chance.

Bayer war einmal die „Apotheke der Welt“, wertvollster deutscher Konzern und ein Vorbild an Stabilität. Doch nach der historischen Niederlage von Freitagnacht ist der Konzern ein Scherbenhaufen – und Werner Baumann ist unter den 30 Dax-Chefs der einzige, dem die Mehrheit der Eigentümer nicht mehr traut. Auf der Hauptversammlung hatten 55,5 Prozent der Aktionäre dem Vorstand die Entlastung verweigert. So etwas hat es weder bei Bayer noch einem anderen Dax-Konzern bisher gegeben.

Zuvor hatte es zwölf Stunden Kritik gehagelt – an der Übername des US-Konzerns Monsanto, am Kursverfall, an Bayers Krisenreaktion. Nur etwas besser kam der Aufsichtsrat um Chefkontrolleur Werner Wenning davon: Er wurde zwar entlastet, doch nur mit mageren 66 Prozent der Stimmen. Ein Drittel der Aktionäre ist offenbar auch mit der Arbeit der Kontrolleure unzufrieden.