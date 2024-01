Kritik der Union Ampel lebt mit Etat massiv über die Verhältnisse

Die Union hat der Ampel-Regierung vorgeworfen, mit dem Bundeshaushalt 2024 kaum Einsparungen zu erreichen. „Ihr Haushalt ist weit von einer Sparanstrengung oder einem Sparhaushalt entfernt, um das ganz klar zu sagen“, sagte Unions-Fraktionsvize Mathias Middelberg am Dienstag zum Auftakt der abschließenden Etatdebatte des Bundestages. Der Etatentwurf sehe mit Ausgaben von rund 477 Milliarden Euro 34 Prozent mehr vor als im Jahr 2019, dem letzten Haushalt vor Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg. Die Wirtschaftsleistung sei gleichzeitig um gut 18 Prozent gestiegen. „Sie geben weitaus mehr als das aus, was dieses Land erwirtschaftet“, sagte Middelberg. „Wir leben massiv über die Verhältnisse.“ Es gebe Einsparungen von etwa 1,5 Milliarden Euro, aber über neun Milliarden Euro an Steuererhöhungen. Das Paket sei zudem sozial unausgewogen.