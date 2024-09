Übernahmepläne Unicredit will mehr von der Commerzbank

Das wird aber nicht das Ende sein. Zu eindeutig sind die Verlautbarungen, die aus Mailand kommen. Eine Kernaussage: Unicredit glaube, dass in der Commerzbank erheblicher Wert stecke,; dieser Wert könne entweder eigenständig hervorgebracht werden oder aber zusammen mit der Unicredit, zum Nutzen Deutschlands und der Aktionäre der Bank. Was so viel heißt wie: Vielleicht bekommt ihr’s ja auch allein hin, aber wir sind schon sehr an einem Zusammengehen interessiert. Wobei sich die Bank-Verantwortlichen der Unterstützung der eigenen Regierung sicher sein können. Deren Argument: Ausländische Unternehmen kaufen sich in Italien ein, also können italienische Unternehmen genauso im Ausland aktiv sein. Was natürlich richtig ist, aber bei Banken und deren zentraler Rolle für die Volkswirtschaft sind die ntionalen Befindlichkeiten eben meist noch ein bisschen anders.