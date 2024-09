Übernahmepläne Unicredit umwirbt Commerzbank-Aktionäre

Noch-Commerzbankchef Knof hat sehr zurückhaltend auf die Avancen aus Mailand reagiert. Festhalten an der bisherigen Strategie, mögliche Vorschläge von anderen prüfen – das ist das, was der Vorstandsvorsitzende hat verlauten lassen. Zu einem möglichen Bündnis mit der Unicredit hat er sich nicht geäußert. Dass er kein Freund dieser Idee ist, lässt sich vermutlich daraus ableiten, wann seine Rückzugsankündigung für Ende 2025 kam. Der Bund werde sich sukzessive von seinem Anteil von 16,5 Prozent an der Commerzbank trennen, hatte Florian Toncar, Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, am Dienstagabend erklärt. Am Mittwoch gab Knof dann seine Ausstiegspläne bekannt.