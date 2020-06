Unfall, Diebstahl, Sturz: Wie man E-Bikes gut versichert

Diebstahl Lange Touren mit dem Elektrorad liegen im Trend. Dabei ist E-Bike jedoch nicht gleich E-Bike – auch in Hinblick auf die Versicherung. Wir erklären die Unterschiede zwischen Pedelec und S-Pedelec und wie die Räder versichert werden können.

Pedelec Die meisten Elektrofahrräder fallen in die Gruppe der Pedelecs. Deren Motor unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu 25 Stundenkilometer. Es ist in der Regel über die private Haftpflichtversicherung mitversichert. Die ist zwar nicht verpflichtend, aber empfehlenswert. Die private Haftpflicht tritt bei Sach- und Personenschäden ein, die der Fahrer mit seinem Fahrzeug möglicherweise verursacht. Vorher sollte jedoch die Versicherungssumme geprüft werden.

Diebstahl Sinnvoll ist bei den teuren Rädern eine Versicherung gegen Diebstahl. „Über die meisten Hausratversicherungen sind Pedelecs gegen Einbruchdiebstahl, also den Diebstahl aus einem verschlossenen Kellerraum oder der Wohnung, versichert“, sagt Elke Weidenbach von der Verbraucherzentrale NRW. Fahrradschutz gelte aber nicht immer. So könne es sein, dass zwar ein Einbruchdiebstahl versichert ist, ein „einfacher“ Diebstahl, bei dem das Fahrrad zum Beispiel vor der Haustür entwendet wird, hingegen nicht. Viele Tarife enthalten zudem lediglich einen Schutz bis zu einem Wert von tausend Euro. „Ob und in welcher Höhe das Pedelec in der bestehenden Hausratversicherung also tatsächlich abgedeckt ist, ist von Produkt zu Produkt unterschiedlich und sollte daher immer beim Versicherer in Erfahrung gebracht werden“, sagt Weidenbach.