Urteil : Umwelthilfe darf weiter abmahnen

Berlin/Düsseldorf Der Bundesgerichtshof sieht keine Anhaltspunkte für Rechtsverstöße bei der umstrittenen Organisation. Jetzt will die Union der Umwelthilfe notfalls mit Gesetzesänderungen zu Leibe rücken. Die Diesel-Klagen werden weitergehen.

Unternehmen, die gegen Vorschriften des Verbraucherschutzes verstoßen, müssen auch künftig mit Klagen der Deutschen Umwelthilfe rechnen. Der Bundesgerichtshof hat am Donnerstag in einem Urteil (Aktenzeichen I ZR 149/18) keinerlei Anhaltspunkte für Rechtsmissbrauch festgestellt. Damit darf die vielfach kritisierte Organisation auch künftig ungehindert Firmen verklagen und abmahnen.

Urteile für Aachen und Bonn werden am 31. Juli bzw. 1. August erwartet, am 12. September für Köln. Termine für Düsseldorf, Dortmund und Essen sind offen.

Verhandlungen liefen zuletzt im Mai am Oberverwaltungsgericht in Münster, die Richter hörten Experten zur Luftqualität an.

Während die höchsten Zivilrichter darin keine unzulässige Praxis erkennen, will die Union das so nicht hinnehmen. Bei CDU und CSU hat das Urteil die Debatte über die Legitimität der Abmahnungen wieder aufflammen lassen. Die Mittelstandspolitiker der Unionsfraktion forderten schärfere gesetzliche Regeln für Vereine wie die DUH. „Dem Abmahnwahnsinn in Deutschland muss ein Riegel vorgeschoben werden“, sagte Christian von Stetten, Chef des Parlamentskreises Mittelstand in der Unionsfraktion. „Wir müssen gesetzlich regeln, dass die Abmahngebühren künftig der Staatskasse zufließen und nicht mehr dem abmahnenden Verein“, sagte der CDU-Politiker. Dann würden die Einnahmen der gesamten Bevölkerung und nicht der Umwelthilfe zugutekommen. „Ein Verein wie die Deutsche Umwelthilfe, der weniger als 400 Mitglieder, aber 100 Angestellte hat, muss genau untersucht werden“, fügte von Stetten hinzu.