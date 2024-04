Umstrittene Mitmachaktion Umwelthilfe ruft Bürger zum Melden lauter Fahrzeuge auf

Schlafstörungen, Herz-Kreislauferkrankungen oder Demenz: Viele Studien belegen, dass Lärm krank machen kann. Experten beklagen, dass Millionen Menschen in Deutschland einem gesundheitsschädlichen Lärmpegel ausgesetzt sind. Vor allem Düsseldorfer sind betroffen: Wie eine kürzlich erschienene Auswertung von Daten des Bundesumweltamts in der „Zeit“ zeigte, ist Registrierungspflichtiger Inhalt: Düsseldorf die am stärksten lärmbelastete Stadt Deutschlands.