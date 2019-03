UMTS-Versteigerung im Jahr 2000 : Die 100-Milliarden-Mark-Auktion

August 2008: Klaus-Dieter Scheurle, Präsident der Regulierungsbehörde, überwacht die Versteigerung der UMTS-Lizenzen in Mainz. Foto: dpa

Düsseldorf Im Sommer 2000 wurden erstmals Mobilfunklizenzen in Deutschland versteigert. Die Konzerne witterten mit UMTS ein Riesengeschäft, doch die Erwartung wurde enttäuscht. Für den Finanzminister dagegen lohnte sich die Auktion.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Georg Winters

Zur Jahrtausendwende ist in Deutschland vielerlei Bemerkenswertes passiert. Es ist die Zeit des von Weltuntergangspropheten vorausgesagten „Jahr-2000-Crashs“, den es nie gab; die Zeit der spielerisch wohl schlechtesten Nationalmannschaft der deutschen Fußball-Geschichte; des Einzugs von „Big Brother“ in die deutschen Fernsehzimmer; der CDU-Schwarzgeldaffäre, die der Welt vor Augen führte, dass das Ehrenwort eines Ex-Kanzlers (Helmut Kohl), Parteispender nicht zu nennen, nichts Ehrenvolles in sich tragen muss. Und dieses Jahr 2000 wird auf Dauer das einzige Jahr bleiben, in dem der Finanzminister binnen zweieinhalb Wochen mehr als zehn Prozent der Jahressteuereinnahmen sicher hatte.

Das für den damaligen SPD-Amtsinhaber Hans Eichel lukrative Geschäft ist mit vier Buchstaben erklärt: UMTS. Hinter dem Kürzel verbirgt sich die erste Versteigerung von Mobilfunklizenzen in Deutschland zwischen Ende Juli und Mitte August 2000. Darauf zurückzublicken, lohnt sich zum Start der 5G-Versteigerung am Dienstag. Die UMTS-Auktion hat damals fast 100 Milliarden Mark, umgerechnet 50,6 Milliarden Euro, gebracht. Der Eintritt in die dritte Mobilfunkgeneration wurde seinerzeit gefeiert, als seien in Deutschland Goldadern gefunden worden. Die Idee, viele Handys ins Internet bringen zu können, passte wunderbar in die Ära der Dotcom-Hysterie, in der vielen allein das Wort New Economy an der Börse ewig währende Kursgewinne zu garantieren schien. Und da unter den 48 Millionen Deutschen, die zur Jahrtausendwende ein Handy besaßen, viele noch ohne Internet-Anschluss waren, erschien den Mobilfunkanbietern der Markt gigantisch – wie die Sehnsucht der Nutzer, sollte man doch per UMTS mit der für damalige Verhältnisse unvorstellbaren Geschwindigkeit von 384 KBit/Sekunde durchs Netz surfen können. Heute sind viele Deutsche dank LTE im Internet 300 Mal so schnell unterwegs.

Info T-Mobil zahlte den höchsten Betrag Die Ergebnisse der UMTS-Auktion (umgerechnet in Euro): T-Mobil⇥8,48 Mrd. Euro 02⇥8,45Mrd. Euro Vodafone⇥8,42 Mrd. Euro Group 3⇥8,41 Mrd. Euro

(Lizenz später zurückgegeben) E-Plus⇥8,39 Mrd.Euro Mobilcom⇥8,37 Mrd. Euro

(Lizenz später zurückgegeben)

Als die Versteigerung in Mainz stattfand, war die Spekulationsblase am Neuen Markt indes längst geplatzt. Was die Bieter nicht davon abhielt, jeder für sich umgerechnet mehr als acht Milliarden Euro zu investieren. Vor allem die Großen trieben die Preise hoch: T-Mobil und Mannesmann Mobilfunk (heute Vodafone) taten zunächst alles, um sich die lästigen Kleinen vom Leib zu halten. Am Ende waren es trotzdem sechs, die bei der Versteigerung zum Zuge kamen – neben den beiden Marktführern E-Plus Hutchison, Viag Interkom (spätere O2), das Konsortium „3 G“ aus der spanischen Telefonica und der finnischen Sonera sowie Mobilcom, das sich mit der France Telecom verbrüdert hatte. Doch nur vier blieben dauerhaft übrig, weil das spanisch-finnische Duo seine Lizenzen nicht nutzte und Mobilcom wegen der hohen Kosten fast in die Pleite geschliddert wäre. Ihre Blöcke mussten neu versteigert werden.

Die Auktion im Sommer 2000 ist ein treffendes Beispiel für die Anwendung der Spieltheorie in der Praxis. Denn um möglichst effizient zu bieten, muss man versuchen, die Strategie der anderen Teilnehmer zu durchschauen. Und entscheiden, ob man möglichst wenig Geld in die Hand nimmt, um die Kosten niedrig zu halten, oder lieber viel bietet, um die Investitionskraft der Wettbewerber zu schwächen. Denn: Je mehr man für die Frequenzblöcke bietet, desto weniger bleibt für Investitionen in die Netze, für Marketing, für Kundengewinnungsprogramme. Absprachen zwischen den Unternehmen waren verboten. Trotzdem wurde heftig spekuliert, dass sich T-Mobil und Mannesmann Mobilfunk per Geheimsprache verständigt hätten. Mannesmann soll in der Schlussphase Gebote mit einer Sechs am Ende abgegeben und so der Telekom signalisiert haben, dass man sich mit sechs Lizenzerwerbern anfreunden könnte; die Telekom soll Beträge mit der Endziffer fünf genannt haben. Bedeutung: Wir wollen wenigstens einen Mitbieter aus dem Markt haben.