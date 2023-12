Umtausch, Widerrufsrecht, Gewährleistung So können Weihnachtsgeschenke umgetauscht werden

Was ist vom Umtausch ausgeschlossen? Vom Umtausch ausgeschlossen können Lebensmittel, Kosmetika und Unterwäsche sein. Auch personalisierte Waren wie maßgeschneiderte Kleidung oder gravierter Schmuck sind in der Regel vom Umtausch ausgeschlossen, weil die Händler die Produkte nicht mehr anderweitig verkaufen können. Eine Ausnahme ist das gesetzliche Gewährleistungsrecht. Dieses darf vom Verkäufer nicht ausgehebelt werden. „Es gilt ohne Einschränkungen auch für Kosmetika, Unterwäsche oder reduzierte Waren“, so die Industrie- und Handelskammer.