Umsatzeinbruch in Möbelbranche Eine Million Küchenmöbel weniger verkauft

Kurth hofft auf eine Wende. „Wir gehen davon aus, dass die Branche die Talsohle durchschritten hat“. Er hofft auf ein besseres Geschäft in der zweiten Jahreshälfte, sowie 2025, da viele Bürger durch sinkende Inflation von Reallohnsteigerungen profitierten. Das Geschäftsklima in der Möbelindustrie ist laut ifo-Institut im August leicht angestiegen. Auch sei die Anschaffungsneigung im Vergleich zum Vorjahr wenigstens nicht weiter abgesunken, sondern stabil geblieben. Von Kündigungen habe man abgesehen um auf eine gestiegene Nachfrage flexibel reagieren zu können. Stattdessen wurden Beschäftigte in Kurzarbeit geschickt.