Sparen Umfrage: Interesse an nachhaltiger Geldanlage gesunken

Was bei einer nachhaltigen Geldanlage höchste Priorität hat, beurteilen die Menschen unterschiedlich. In der Umfrage wird der Verzicht auf ausbeuterische und menschenunwürdige Arbeitsbedingungen am häufigsten genannt (40 Prozent). Es folgen der Verzicht auf Tierversuche (33), der schonende Umgang mit den natürlichen Ressourcen des Planeten (32) und Investitionen in erneuerbare Energien (30). Einige Menschen wollen Branchen wie Rüstung und Waffen (22) ausschließen.