Unter Druck Immobilienbranche laut Umfrage durchwachsen bis schlecht

In der Immobilienbranche gerät eine steigende Zahl von Unternehmen nach einer Umfrage der Messe München unter Druck. Demnach stoppt die Hälfte der Firmen neue Projektentwicklungen, bei über zwei Dritteln kommt es zumindest zu Verzögerungen. Messechef Stefan Rummel stellte am Mittwoch die Ergebnisse der Befragung von 751 deutschen Ausstellern und Teilnehmern der Immobilienmesse Expo Real vor, die in diesem Jahr am 4. Oktober beginnt. „Insgesamt steigt bei den Projektentwicklern massiv der Refinanzierungsdruck“, sagte Rummel.