DIHK-Umfrage : 72 Prozent der Gesundheitsbetriebe erwarten Umsatzminus

Berlin Die Gesundheitsbranche befürchtet wegen der Corona-Krise große geschäftliche Einbußen: 72 Prozent der Betriebe rechnen in diesem Jahr mit Umsatzrückgängen.

Die Gründe sind unteranderem verschobene Operationen und gestörter Lieferketten. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) hervor.

Gleichzeitig hofft der DIHK, dass die Corona-Krise der Gesundheitsbranche einen Digitalisierungsschub verschafft. „Wir sollten jetzt die Chancen dieser Krise nutzen, denn sie zeigt uns, dass beispielsweise die Telemedizin in der Praxis längst funktioniert“, sagte Dercks. „Denn wir haben in Deutschland sehr viele Unternehmen, die mit innovativen digitalen Gesundheitsanwendungen erfolgreich am Markt sind.“