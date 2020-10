Neue Studie der Bank UBS : Superreiche profitieren von der Coronakrise

Frankfurt/Main Das Gesamtvermögen der 2189 Milliardäre weltweit ist auf ein Rekordhoch von rund 10,2 Billionen US-Dollar gestiegen. Auch das Vermögen der deutschen Ultrareichen erhöhte sich – auf 595 Milliarden US-Dollar. Das liegt vor allem an den Investitionen, die die Milliardäre in neue Technologien und das Gesundheitswesen gepumpt haben.

Diese führt nun dazu, dass das Vermögen vor allem im Technologie- und Gesundheitssektor wächst – Branchen, die besonders stark von den Folgen der Corona-Krise profitieren. Viele Ultrareiche haben deshalb in neue Verbrauchertechnologien, in Arzneimittelentdeckungen oder Covid-19-Behandlungen investiert und so ihren Reichtum vergrößert. Die Unternehmer hätten in der Krise davon profitiert, dass es nur wenige kurzfristige Ertragseinbußen gab und die langfristigen Perspektiven sich teilweise deutlich verbessert hätten, sagte UBS-Chefanlagestratege Maximilian Kunkel.