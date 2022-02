Ukraine-Krise : Der Rubel fällt auf ein historisches Tief

Die Europäische Union hat in der Nacht zum Montag ihre schwerwiegenden Sanktionen gegen die russische Zentralbank in Kraft gesetzt. Dadurch gerät der Rubel unter Druck Foto: dpa/Arno Burgi

Moskau Während die russische Währung durch verschiedene Sanktionen immer stärker unter Druck gerät, verbietet Russland jetzt Ausländern den Verkauf von Wertpapieren.

Die westlichen Sanktionen wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine haben die russische Währung auf ein historisches Tief gegenüber dem US-Dollar gedrückt. Der Rubel verlor am Montagmorgen rund ein Viertel seines Wertes. Für einen Dollar mussten 105,27 Rubel gezahlt werden. Am Freitagabend waren es noch rund 84 Rubel gewesen.

Die EU setzte in der Nacht zum Montag ihre Sanktionen gegen die russische Zentralbank in Kraft. Es wurde das Guthaben der Zentralbank eingefroren, die mehr als 600 Milliarden Dollar als Reserven hält. Das behindert Stützungkäufe, die den Rubelkurs stabilisieren könnten. Die Strafmaßnahme gilt als ebenso schwerwiegend wie der Ausschluss einiger russischer Finanzinstitute aus dem Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift.

Bereits am Sonntag hatte Russlands Zentralbank angesichts des bevorstehenden Ausschlusses aus Swift den heimischen Banken Unterstützung zugesichert. Es gebe genügend Kapital und Liquidität für eine ununterbrochene Funktion bei jeder beliebigen Situation, teilte die Bank am Sonntag mit.

Russlands Zentralbank will mit weiteren Maßnahmen dem heimischen Finanzsystem angesichts der verschärften Wirtschaftssanktionen des Westens unter die Arme greifen. So wurde es Wertpapierhändlern untersagt, russische Wertpapiere im Besitz von Ausländern zu verkaufen, wie die Bank am Montagmorgen mitteilte. Mit Kapitalspritzen und Fremdwährungsgeschäften sollen zudem heimische Geldinstitute gestützt werden.