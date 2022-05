Ukraine-Krieg verändert Verbraucherverhalten : Wie Deutschland künftig heizen will

Düsseldorf Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat einen Richtungswechsel bei den Verbrauchern ausgelöst. Wie die Deutschen jetzt unabhängig werden wollen von russischem Gas, mit welchen Trägern sie ihr Zuhause derzeit noch heizen und warum man das heutige Umdenken mit Vorschriften aus dem Jahr 1977 vergleichen kann.

Eine von der Politik längst abgeschriebene Energiequelle wurde zu Beginn der Invasion als mögliche Alternative wieder ins Spiel gebracht: Die Atomkraft. Nur ein Viertel der Deutschen – also 25 Prozent – will sie stärker nutzen, zeigt die Forsa-Umfrage. Im Vergleich zu Ergebnissen der Sonnen-, Wind- und Wasserstofftechnologie ein geringerer Wert. In der Frage entscheiden sich die Jüngeren zwischen 18 und 29 Jahren mit 14 Prozent übrigens nur halb so oft für Atomkraft wie der Rest der Bevölkerung. Dort sind es durchschnittlich 27 Prozent. Menschen aus Ost-Deutschland stehen etwas häufiger der Energie aus Kernkraft positiv gegenüber, um Deutschland unabhängig von Importen zu machen (30 Prozent), als Menschen aus dem Westen des Landes (24 Prozent). Ostdeutsche trauen der Windkraft allerdings auch um einiges weniger zu (43 Prozent) als die Westdeutschen (69 Prozent).

Eine solches Umdenken in der Energiewende hat es schon einmal gegeben. Auch das machen die Daten von Forsa deutlich. Ende 1977 trat in Deutschland die Wärmeschutzverordnung in Kraft. Sie bewirkte, dass Private effizienter heizen und ihre Häuser dämmen mussten, damit Wärme bei deutlich gestiegenen Kosten nicht unnötig verloren ging. Die Verordnung war Folge der Ölkrise Anfang der 1970-er Jahre. Erkennbar ist deshalb genau in dieser Zeit ein Umdenken: Hauseigentümer, die nach 1978 – also nach Eintreten der Verordnung – ihr Heim bauten, nutzen heute halb so viel Öl und mehr als doppelt so häufig Luft- und Erdwärmepumpen wie Personen, die vor 1978 bauten. Damals entschied die Politik und machte es zur Pflicht. Vergleichbare Vorschriften sind derzeit nicht geplant. Aber der Druck auf die Politik erhöht sich, auch private Haushalte zum Energiesparen anzuhalten und neue, unabhängigere, klimafreundlichere und zugleich bezahlbare Alternativen zu finden.