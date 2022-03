Folgen des Ukraine-Kriegs : USA geben täglich eine Million Barrel aus Ölreserven frei

Washington Nach Angaben des Weißen Hauses sei es die „größte Freigabe von Ölreserven der Geschichte". Die US-Regierung reagiert damit auf die aktuell hohen Erdölpreise.

Angesichts hoher Benzinpreise infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine will die US-Regierung aus ihrer strategischen Reserve massive Mengen Rohöl verkaufen, um den Marktpreis zu drücken. Die Regierung werde für die nächsten sechs Monate jeden Tag durchschnittlich eine Million Barrel Rohöl freigeben, erklärte das Weiße Haus am Donnerstag. Es sei die „größte Freigabe der Ölreserven in der Geschichte“, hieß es.