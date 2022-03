In Düsseldorf oft 2,10 Euro pro Liter : Diesel erstmals teurer als zwei Euro pro Liter

Auch diese Tankstelle in Düsseldorf zeigte am Dienstag Preise von mehr als zwei Euro pro Liter. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Die Spritpreise sind so hoch wie seit vielen Jahren nicht. Das zeigen auch die Notierungen in Düsseldorf am Dienstag. Experten raten dazu, beim Heizen etwas zu sparen, das Auto seltener zu nutzen, aber auch genau nachzurechnen.

Der Ukraine-Krieg führt zu immer höheren Sprit – und Energiekosten. Auch weil die USA einen Boykott von russischen Erdöl erwägen, stiegen die Preise für Diesel am Montag erstmals auf mehr als zwei Euro im bundesweiten Durchschnitt, gab der ADAC am Dienstag bekannt. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Montags kostete Superbenzin der Sorte E10 2,008 Euro je Liter, bei Diesel waren es 2,032 Euro. Am Dienstag um 12.30 Uhr kostete ein Liter E10 an vielen Tanksäulen in Düsseldorf 2,05 Euro oder deutlich mehr, ein Liter Diesel war nirgends unter 2,05 Euro zu erhalten, oft wurden 2,10 Euro verlangt.

„Die Märkte sind nervös“, sagt dazu der Duisburger Wirtschaftsprofessor Ferdinand Dudenhöffer. Er relativiert aber auch das Problem: „Der Krieg in der Ukraine und das Schicksal der Menschen ist schlimm, die hohen Preise für Energie sind für uns dagegen eher ein vorübergehendes Ärgernis, das die meisten Haushalte wegstecken können.“

Der Hauptgrund der höheren Spritpreise sind die explodierenden Notierungen für Rohöl an den Weltbörsen. Ein Barrel Rohöl (159 Liter) der Sorte Brent kostete am Montag zeitweise 139 US-Dollar, aktuell liegt die Notierung bei 127 Dollar, 86 Prozent mehr als vor einem Jahr. Vergleichbar hohe Rohölpreise hatte die Welt das letzte Mal im Frühjahr 2012 gesehen, seit 2014 lag die Notierung viele Jahre lang bei unter 100 Dollar.

Der Aufwärtstrend an der Zapfsäule wird noch verstärkt, weil der Euro in Relation zum US-Dollar an Wert verloren hat. Diesel ist besonders stark angestiegen, weil Heizöl ebenfalls stark nachgefragt wird als teilweise denkbare Alternative zu Gas. Ein Liter Heizöl kostet bei Abnahme von 3000 Litern aktuell 1,58 Euro in NRW, meldet der Infodienst Esyoil. „Der Preis für Heizöl ist auf einem historischen Hoch“, sagt Esyoil-Geschäftsführer Klaus Bergmann. Aber auch er warnt vor Hysterie: Russland würde nur sieben Prozent des weltweit verbrauchten Öls liefern. Der Iran stünde bereit, wieder Öl liefern, die US-Förderer könnten ihre Produktion erhöhen, es gibt hohe Reserven der Staaten. Bergmann: „Die Ölpreise können in der Hitze des Gefechts weiter steigen. Sie werden aber mit Sicherheit wieder zurückkommen.“

Was können die Bürger nun tun? „Da wo es möglich ist, ist Energiesparen nun erst recht sinnvoll“, sagt Wolfgang Schuldzinski, Vorstand der NRW-Verbraucherzentrale. Das schone einerseits den Geldbeutel, andererseits stabilisiere es den Markt. „Wenn insgesamt etwas weniger verbraucht wird, kann dies eventuell Preisexzesse verhindern“, sagt er. So rät die Verbraucherzentrale dazu, das Schlafzimmer etwas kühler zu halten, man solle auch die Heizung runterdrehen, wenn man das Haus verlässt.

Es sei sicher klug, auf nicht notwendige Autofahren zu verzichten, meint Wirtschaftsprofessor Dudenhöffer. „Der breite Ausbau von Homeoffice kann das natürlich erleichtern.“ Er hat ausgerechnet, wie viel Geld der höhere Spritpreis einen Bürger kostet, der pro Jahr 15.000 Kilometer fährt. Bei einem Verbrauch von sechs Litern würden per annum 900 Liter verbraucht. Eine Preiserhöhung von 60 Cent würde dann 540 Euro im Jahr kosten, im Monat also 45 Euro. „Wenn wir berücksichtigen, dass die Preise eventuell schon bald wieder runtergehen, muss man das Problem relativieren.“ Dabei muss gesehen werden, dass die Bundesregierung rückwirkend zum 1. Januar eine Erhöhung der Pendlerpauschale beschlossen hat. Ab dem 21. Kilometer dürfen nun 38 Cent pro Kilometer statt 35 Cent abgesetzt werden.