Folgen des Ukraine-Kriegs : Preis für Erdgas in Europa steigt um bis zu 60 Prozent

London Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine und verschiedener Wirtschaftssanktionen gegen die Regierung in Moskau erreicht der Erdgaspreis einen neuen Höchststand.

Der Preis für Erdgas in Europa hat angesichts des fortgesetzten russischen Angriffs auf die Ukraine und der Wirtschaftssanktionen gegen Moskau neue Höchststände erreicht. Am Montag wurde am wichtigen niederländischen Handelspunkt TTF eine Megawattstunde zeitweilig für 345 Euro gehandelt - ein Plus von rund 60 Prozent.