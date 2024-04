Übernahmepläne Ein fragwürdiger Galeria-Deal

Eigentlich mag man es sich kaum vorstellen. Dass jetzt einer den Zuschlag für die Übernahme von Galeria bekommen soll, der es schon vor neun Jahren nicht geschafft hat, das Warenhausgeschäft dauerhaft überlebensfähig zu machen. Unter der Führung der Kaufhauskette HBC und deren Chef Richard Baker ging es zwischen 2015 und 2019 bei Galeria Kaufhof erst richtig bergab. Die Nordamerikaner haben die Besonderheiten des deutschen Handelsgeschäfts nie begriffen und alles mit einer komplett verfehlten Rabattpolitik nur noch schlimmer gemacht. Und sie sollen jetzt Galeria retten? Vor sechs Jahren schlossen Baker und Co. alle erst zwei Jahre zuvor eröffneten Niederlassungen der Outlet-Kette Saks 5th off in Deutschland. Die Kapitulation von einst ist wahrlich keine Empfehlung. Sollte Baker am Ende tatsächlich den Zuschlag bekommen, wäre das ein fragwürdiger Deal.